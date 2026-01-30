Samira Lui affronta le accuse di Corona | la sua versione a Verissimo

Samira Lui si presenta a Verissimo per rispondere alle accuse di Fabrizio Corona. La showgirl ha raccontato la sua versione dei fatti, cercando di mettere a fuoco la vicenda dopo le polemiche che sono scoppiate nei giorni scorsi. Mentre il caso fa discutere sui social e nelle trasmissioni, Mediaset continua a trasmettere normalmente La Ruota della Fortuna, senza che la questione abbia influenzato la programmazione.

Nonostante il clamore mediatico seguito alle accuse di Fabrizio Corona a Mediaset, La Ruota della Fortuna procede senza intoppi. Gerry Scotti, alla guida del programma insieme a Samira Lui, si mostra sereno e concentrato sul suo lavoro. Durante la puntata del 29 gennaio, Scotti ha ignorato le dicerie, dedicandosi completamente al pubblico: “Il merito del nostro successo è vostro. Noi ci limitiamo a fare il nostro lavoro”, ha dichiarato, dimostrando la consueta professionalità e tranquillità. A difesa del conduttore è intervenuta anche Cristina Cellai, ex letterina di Passaparola. In una lettera inviata a Corona, Cellai ha definito gli attacchi del paparazzo “meschini” e ha elogiato Scotti, paragonandolo a Frizzi e definendolo “come un padre, che mi ha insegnato tanto”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

