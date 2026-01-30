salvini annuncia risorse aggiuntive per potenziare gli impianti idrici in diverse aree del paese

Matteo Salvini ha annunciato un miliardo di euro in più per migliorare le reti idriche in Italia. Lo ha detto durante una visita a Furci Siculo, in provincia di Messina. L’obiettivo è rafforzare gli impianti in diverse aree del Paese, per garantire acqua più sicura e meno sprechi. Nei prossimi mesi, si aspettano interventi concreti in varie regioni.

Il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini ha annunciato l’approvazione di un ulteriore miliardo di euro per il potenziamento delle reti idriche in Italia, durante una visita a Furci Siculo, comune in provincia di Messina. L’investimento è stato inserito nel decreto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) approvato ieri in Consiglio dei Ministri. L’obiettivo è ridurre la dispersione idrica, migliorare l’efficienza delle reti idriche e prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico legati a infrastrutture obsolete. Il fondi saranno destinati a interventi su scala nazionale, con particolare attenzione alle aree più colpite da inefficienze nel sistema idrico, tra cui la Sicilia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

