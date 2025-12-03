Salerno lavori in …Corso per albero e Luci

Tempo di lettura: < 1 minuto È in programma venerdì 5 dicembre alle 17:30 l’accensione dell’albero di Natale in piazza Portanova. Sarà l’evento clou che aprirà nella città di Salerno il weekend legato al ponte dell’Immacolata, già dato per sold out in base alle prenotazioni. È frenetico il lavoro in piazza Portanova per il montaggio del grande albero che sarà decorato con palle blu per richiamare i colori delle onde del mare d’inverno. Sull’installazione destinata a colorare Corso Vittorio Emanuele continuano a registrarsi problemi e anche stamattina, gli operai della Sim Luce erano al lavoro su Corso Vittorio Emanuele per perfezionare il funzionamento delle installazioni che ormai a quasi un mese dall’accensione continuano ad avere problemi e ad accendersi in maniera non omogenea senza riuscire a creare quell’effetto per le quali sono state scelte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salerno, lavori in …Corso per albero e Luci

