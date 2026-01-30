Salernitana domenica all’Arechi arriva il pericolante Giugliano | differenziato per tre

La Salernitana si prepara ad affrontare il Giugliano domenica all’Arechi. Oggi l’allenamento ha visto i giocatori lavorare in modo differenziato, con tre di loro che hanno svolto solo esercizi individuali. La squadra si concentra in vista di una sfida importante, mentre i tifosi aspettano di vedere quali saranno le scelte di formazione per la partita che si avvicina.

Tempo di lettura: < 1 minuto Penultimo allenamento settimanale per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. Nel weekend i granata torneranno in campo allo stadio Arechi per la sfida contro il Giugliano, in programma domenica 1 febbraio (calcio d’inizio 20:30). Questa mattina gli uomini guidati da mister Giuseppe Raffaele hanno svolto un lavoro aerobico seguito da un focus sulla tattica. Differenziato per Armando Anastasio, Eddy Cabianca e Roberto Inglese. La seduta di rifinitura è fissata per domani alle 11:00, sempre al Mary Rosy. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

