Salernitana ripresa la preparazione | lavoro differenziato per tre

La Salernitana ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo Mary Rosy, dopo la pausa natalizia di sette giorni. La sessione di oggi ha previsto un lavoro differenziato per tre giocatori, nel rispetto delle esigenze individuali. La squadra si prepara alla seconda parte della stagione, mantenendo l'attenzione sulla condizione fisica e sulla programmazione tecnica.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Salernitana ha ripreso ad allenarsi questo pomeriggio al centro sportivo Mary Rosy dopo i sette giorni di riposo concessi al gruppo in occasione delle festività natalizie. All'orizzonte c'è la prossima partita di campionato, la prima del girone di ritorno, in programma domenica 4 gennaio alle 14:30 in casa del Siracusa. La squadra di mister Giuseppe Raffaele ha aperto la seduta con un lavoro aerobico, per poi dedicarsi ad esercitazioni sul possesso palla e a partitine a campo ridotto. Terapie e allenamento differenziato per Eddy Cabianca, Roberto Inglese e Michael Liguori.

