Le metro a Milano potrebbero restare aperte fino alle 2 nei weekend anche dopo le Olimpiadi invernali 2026
Le possibili modifiche agli orari delle metropolitane di Milano, con apertura fino alle 2 nei weekend, sono attualmente in fase di valutazione. La sperimentazione, prevista durante le Olimpiadi invernali 2026, potrebbe rappresentare un primo passo verso un eventuale prolungamento permanente. Tuttavia, al momento si tratta di un'ipotesi e nessuna decisione definitiva è stata ancora presa.
Per il momento il prolungamento dell'orario della metro nei weekend è ancora soltanto un'ipotesi. La sperimentazione verrà fatta durante le Olimpiadi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
