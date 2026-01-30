La festa di Massarosa cambia volto. Il nuovo regolamento introduce novità per le sagre: il calendario sarà più compatto, concentrato tra giovedì e domenica, con la possibilità di spostare le location in base alle esigenze. Inoltre, le richieste potranno essere presentate un mese prima rispetto al passato. Le modifiche puntano a rendere più flessibili e organizzate le celebrazioni locali.

Massarosa, 30 gennaio 2026 – Calendario che può essere concentrato solo tra giovedì e domenica, location da spostare a seconda delle esigenze, un mese in più rispetto al passato per presentare domanda, e molto altro ancora. Sono i punti salienti del nuovo regolamento delle sagre approvato in consiglio comunale, con le modifiche che si sono rese necessarie per aggiornamenti normativi e per andare incontro alle associazioni che ogni anno organizzano sul territorio sagre ed eventi. Tra le principali novità spicca la possibilità, a luglio e agosto, di organizzare le sagre in modo continuativo o anche solo dal giovedì alla domenica, come richiesto dalle associazioni per evitare i giorni della settimana con minor afflusso a costi invariati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sagre, sì alla ‘rivoluzione’. Modificato il regolamento: Ecco le principali novità

Approfondimenti su Massarosa 30 gennaio 2026

L’Epifania rappresenta l’ultimo momento di festa dell’inverno, offrendo occasioni per eventi e sagre nelle diverse località italiane.

La Formula 1 si prepara a una rivoluzione tecnica senza precedenti nel 2026, con un regolamento innovativo e complesso.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Massarosa 30 gennaio 2026

Argomenti discussi: Sagre, sì alla ‘rivoluzione’. Modificato il regolamento: Ecco le principali novità; Weekend a Milano: eventi, mostre e sagre dal 30 gennaio al 1 febbraio 2026; Giovane arbitro preso a testate, anche la sorella direttrice di gara è stata aggredita in campo; Weekend a Milano 23–25 gennaio 2026: I Boreali, Tattoo Convention, fiere, falò della Giubiana e sagre.

Sagre, sì alla ‘rivoluzione’. Modificato il regolamento: Ecco le principali novitàPotranno essere allestite in modo continuativo o solo da giovedì a domenica. Il termine per la domanda slitta di un mese. Location fissa o anche variabile ... lanazione.it

Questi sono gli eventi e le sagre a novembre più belli e gustosi da non perdere in ItaliaNovembre è ufficialmente iniziato e mentre in casa si cerca il tepore le città e le località ancora animano le piazze con sagre ed eventi che risvegliano piccoli borghi e non solo. Se amate i weekend ... siviaggia.it

Ci sono luoghi in Calabria, dove ancora si parla l'antica lingua degli albanesi d'Italia e dove sta nascendo una nuova e diversa rivoluzione culturale. Non nei musei o nelle sagre folkloristiche, ma negli studi di registrazione, tra beat contemporanei e versi in ar - facebook.com facebook