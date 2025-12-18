La Formula 1 si prepara a una rivoluzione tecnica senza precedenti nel 2026, con un regolamento innovativo e complesso. Un video dettagliato svela tutte le novità che cambieranno il volto del Circus, promettendo un mondiale ricco di sorprese. I gestori dovranno affrontare la sfida di spiegare ai tifosi i molteplici cambiamenti che trasformeranno il prossimo campionato, rendendolo più avvincente e sostenibile.

La F1 svela in un video tutte le novità del regolamento 2026: una nuova rivoluzione tecnica

Una vera e propria rivoluzione tecnica. Non sarà facile per i gestori del Circus far capire agli appassionati i cambiamenti molteplici che caratterizzeranno il prossimo Mondiale di F1. Ad onor del vero, sarà complicato anche per le stesse scuderie che, in breve tempo, dovranno essere pronte a mettere le vetture in pista, sperando di avere gli stessi riscontri al simulatore. Al fine di favorire una miglior comprensione delle norme, la F1 ha diffuso video di 8’15” in cui vengono illustrati i mutamenti del nuovo campionato. Si è partiti dalla descrizione delle monoposto che saranno più piccole e leggere di quelle dell’ultima generazione: interasse ridotto di 200 mm (a 3400 mm), larghezza ridotta di 100 mm (a 1900 mm), larghezza del fondo ridotta di 150 mm e peso minimo diminuito a 768 kg. 🔗 Leggi su Oasport.it

