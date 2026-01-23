Ruba soldi e monili d' oro in una casa | arrestato 45enne di Scafati

Un uomo di 45 anni di Scafati è stato arrestato per aver sottratto denaro e monili d’oro in una casa di Boscoreale. Dopo aver rubato durante l’assenza della proprietaria, è fuggito quando la donna è rientrata e lo ha scoperto. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di assicurare il responsabile.

Le indagini sono scattate a seguito della denuncia della ragazza e si sono concentrate sull'acquisizione delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona Si è introdotto a casa di una giovane a Boscoreale (Napoli) rubando denaro in contanti e diversi monili d'oro, riuscendo poi a scappare quando la donna è rientrata e lo ha sorpreso nella sua abitazione. Un 45enne di Scafati è stato arrestato dai Carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina per il reato di furto aggravato in abitazione.

