Rouhi lascia la Juventus | c’è l’ufficialità del prestito alla Carrarese Comunicato e dettagli

Da juventusnews24.com 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rouhi lascia la Juventus e si trasferisce in prestito alla Carrarese. L’ufficialità arriva con un comunicato, che conferma il passaggio del giovane esterno. La società bianconera ha annunciato il trasferimento e fornito i dettagli dell’accordo.

sulla cessione del giovane esterno. La notizia era nell’aria da giorni, ora è anche da ufficiale. Jonas  Rouhi, terzino della Juventus Next Gen spesso aggregato alla Prima Squadra di Spalletti, giocherà la seconda parte di stagione in Serie B con la maglia della Carrarese. IL COMUNICATO – « Jonas  Rouhi  giocherà la seconda parte della stagione 20252026 alla  Carrarese. È ufficiale il  prestito  fino al 30 giugno 2026 dell’esterno svedese al club toscano, in Serie B. Rouhi, protagonista di una crescita costante nel  Settore Giovanile bianconero, prima del passaggio in Prima Squadra ha militato nella rosa della  Next Gen, totalizzando 39 presenze tra tutte le competizioni e mettendo a segno anche due reti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

rouhi lascia la juventus c8217232 l8217ufficialit224 del prestito alla carrarese comunicato e dettagli

© Juventusnews24.com - Rouhi lascia la Juventus: c’è l’ufficialità del prestito alla Carrarese. Comunicato e dettagli

Approfondimenti su Juventus Carrarese

Juve Primavera, Badarau lascia i bianconeri: ufficiale il prestito del difensore alla Sampdoria. Il comunicato e tutti i dettagli

La Juventus comunica il trasferimento in prestito di Badarau alla Sampdoria.

Juventus Next Gen, ufficiale il prestito di Crapisto al Conquense: il comunicato e tutti i dettagli dell’operazione

Juventus Next Gen ha annunciato il trasferimento temporaneo di Crapisto al Conquense.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Juventus Carrarese

Argomenti discussi: Primavera: Juventus-Torino, ecco le formazioni; Rouhi via dalla Juve? Questa la situazione dell'esterno bianconero: le ultime sulla cessione dello svedese. Il futuro; Monaco-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming; Juventus strategia sulle cessioni | Rouhi in Serie B Pedro Felipe richieste da Sassuolo e Verona.

rouhi lascia la juventusJuventus, Jonas Rouhi in prestito alla Carrarese: accordo definitoLa Juventus continua a lavorare sul mercato in uscita, pianificando con attenzione il percorso di crescita dei propri giovani. Come riferito da Fabrizio Romano sul suo profilo ufficiale X, il ... tuttojuve.com

Juventus Next Gen, Rouhi in uscita: accordo per il prestito alla CarrareseJonas Rouhi lascia la Juventus Next Gen, per accasarsi in Serie B. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il terzino svedese giocherà la seconda parte di stagione con la ... tuttoc.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.