Rouhi lascia la Juventus e si trasferisce in prestito alla Carrarese. L’ufficialità arriva con un comunicato, che conferma il passaggio del giovane esterno. La società bianconera ha annunciato il trasferimento e fornito i dettagli dell’accordo.

sulla cessione del giovane esterno. La notizia era nell’aria da giorni, ora è anche da ufficiale. Jonas Rouhi, terzino della Juventus Next Gen spesso aggregato alla Prima Squadra di Spalletti, giocherà la seconda parte di stagione in Serie B con la maglia della Carrarese. IL COMUNICATO – « Jonas Rouhi giocherà la seconda parte della stagione 20252026 alla Carrarese. È ufficiale il prestito fino al 30 giugno 2026 dell’esterno svedese al club toscano, in Serie B. Rouhi, protagonista di una crescita costante nel Settore Giovanile bianconero, prima del passaggio in Prima Squadra ha militato nella rosa della Next Gen, totalizzando 39 presenze tra tutte le competizioni e mettendo a segno anche due reti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rouhi lascia la Juventus: c’è l’ufficialità del prestito alla Carrarese. Comunicato e dettagli

