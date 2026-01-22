Juventus Next Gen ufficiale il prestito di Crapisto al Conquense | il comunicato e tutti i dettagli dell’operazione

Juventus Next Gen ha annunciato il trasferimento temporaneo di Crapisto al Conquense. La società ha reso noto il comunicato ufficiale, fornendo dettagli sull’operazione di prestito. Questa scelta mira a favorire lo sviluppo del giocatore e la sua crescita professionale nel contesto di un’esperienza internazionale. Di seguito, tutti gli aspetti principali della cessione e le informazioni relative alla durata e alle condizioni del prestito.

Juventus Next Gen, è ufficiale il prestito di Crapisto al Conquense. Ecco il comunicato e tutti i dettagli dell'operazione di mercato. La Juventus prosegue nella sua opera di valorizzazione dei talenti prodotti dal vivaio, definendo un'operazione in uscita che guarda al futuro di un talentuoso ragazzo. Attraverso il comunicato ufficiale diramato pochi minuti fa, la società ha annunciato che Francesco Crapisto proseguirà la stagione 20252026 in Spagna. È stata infatti formalizzata la cessione a titolo temporaneo del giocatore al Conquense, dove il ragazzo militerà fino al termine della stagione.

