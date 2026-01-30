Rosario Di Maria da non credere | super gol di trivela contro il Racing!

Angel Di Maria illumina ancora il campo e regala un gol da sogno contro il Racing. Il 37enne del Rosario Central prende la palla al limite dell’area, fa una trivela perfetta e insacca all’angolino. Il suo gol, decisivo, permette alla squadra di vincere 2-1 e di portare a casa tre punti importanti. Un colpo che resterà negli occhi di tutti i tifosi.

Ancora decisivo Angel Di Maria: il 37enne del Rosario Central firma un gol straordinario contro il Racing Club e trascina i suoi al successo per 2-1. Una rete che apre e indirizza definitivamente la partita. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

