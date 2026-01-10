Guendouzi esordio da favola con il Fenerbahce e super gol contro il Galatasaray
Matteo Guendouzi ha iniziato con successo la sua esperienza al Fenerbahce, segnando un gol nella Supercoppa di Turchia contro il Galatasaray. Dopo il trasferimento dalla Lazio, il centrocampista francese ha dimostrato immediatamente il suo valore, contribuendo alla vittoria del club turco. Un esordio promettente che suggella un’importante tappa nella sua carriera calcistica.
(Adnkronos) – Matteo Guendouzi inizia benissimo la sua nuova avventura con il Fenerbahce. Il centrocampista francese, ceduto pochi giorni fa dalla Lazio al club turco, ha esordito nella Supercoppa di Turchia trovando subito il suo primo gol con la nuova maglia. Un destro rasoterra dal limite dell'area a beffare il portiere, una giocata vista spesso . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Il debutto perfetto di Guendouzi al Fenerbahçe: segna e vince la Supercoppa contro il Galatasaray
Leggi anche: Lazio, ha visto che Guendouzi? Protagonista contro il Lecce: prestazione super e una statistica da urlo
Guendouzi, esordio da sogno con il Fenerbahce: gol al Galatasaray e vittoria della Supercoppa - È stato un esordio da sogno quello di Mateo Guendouzi con la maglia del Fenerbahce. tuttomercatoweb.com
Guendouzi, esordio da favola con il Fenerbahce e super gol contro il Galatasaray - Il centrocampista francese, ceduto pochi giorni fa dalla Lazio al club turco, ha esordito nella Supercoppa di ... msn.com
Ex Lazio | Guendouzi, gol e vittoria all'esordio: il Fenerbahce vince la Supercoppa - In pochi giorni Guendouzi è entrato nella storia del Fenerbahce, segnando all'esordio nella finale della Supercoppa di Turchia vinta per 0- lalaziosiamonoi.it
#Guendouzi: gran gol all’esordio con il #Fenerbahce x.com
Nuovo esordio in casa Cagliari, con un calciatore della Primavera classe 2006. Dopo i suoi 5 gol nel suo campionato, Mister Pisacane ha deciso di convocarlo in prima squadra. Esordio subito ricco di emozioni e anche decisivo con il gol del pareggio. Che bel - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.