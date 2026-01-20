Zamorano | Contro l’Arsenal credere in Chivu Lautaro respira i gol Barella…

Alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Arsenal, Ivan Zamorano ha condiviso il suo punto di vista sull’Inter. Secondo l’ex attaccante, la chiave del successo è credere nelle qualità di Chivu, mentre Lautaro si distingue per la capacità di trovare la rete. Inoltre, Zamorano sottolinea l’importanza di Barella nel centrocampo, elementi fondamentali per affrontare una competizione di alto livello.

Zamorano. Alla vigilia della sfida di Champions League contro l’ Arsenal, Ivan Zamorano ha dettato la sua ricetta per l’ Inter. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex centravanti nerazzurro ha invitato la squadra a restare fedele alla propria identità: “ Contro l’Arsenal non ci si deve snaturare, anche quando gli inglesi attaccano: credere nel sistema Chivu, questo è il segreto “. Zamorano ha analizzato le caratteristiche della squadra di Arteta, sottolineandone la qualità tecnica e la velocità: “ È un po’ più spagnolo che inglese: gioca molto bene, ha la palla attaccata al piede con calciatori tecnici e non solo fisici.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Doppietta Lautaro, gol da cannibale che porta l'Inter sullo 0-2 contro il Pisa: si fionda sul tiro-cross di Barella

Zamorano avvisa l'Arsenal: "Non è invincibile, l'Inter può colpire"In vista della sfida europea tra Inter e Arsenal, Iván Zamorano analizza la partita, sottolineando che, seppur il team inglese mostri grande solidità, non è invincibile.

