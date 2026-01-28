Calciomercato Verona | Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006 tutte le cifre

Alphadjo Cissè lascia il Verona e si trasferisce al Psv Eindhoven. Il club olandese sta per chiudere l’affare, mancano solo gli ultimi dettagli economici. Il giovane centrocampista classe 2006 è pronto a partire, lasciando il calcio italiano per una nuova avventura in Olanda.

