La Roma potrebbe perdere Tsimikas nel giro di pochi giorni. Il Be?ikta? sta spingendo per portare il difensore greco in Turchia e sembra vicino a chiudere l’affare. La società giallorossa aspetta una decisione definitiva prima della fine del mercato, mentre Tsimikas si prepara a una possibile nuova avventura.

Ultimi giorni di mercato e possibile incastro in uscita per la Roma. Dalla Turchia arrivano segnali concreti: il Be?ikta? sta lavorando per rinforzare la fascia sinistra e ha raggiunto un’intesa di massima con Kostas Tsimikas, attualmente in giallorosso, oltre che con Nuno Tavares. Il club di Istanbul scioglierà le riserve entro 24-48 ore, scegliendo uno dei due profili per completare l’operazione. Per la Roma la situazione è monitorata con attenzione: una decisione imminente può sbloccare movimenti a catena in queste ore finali di sessione. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Tsimikas nel mirino del Be?ikta?: decisione imminente

Approfondimenti su Roma Turkey

Il futuro di Konstantinos Tsimikas al centro di discussioni tra Liverpool e Be?ikta?.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Roma Turkey

Argomenti discussi: Mercato Roma, dall’Inghilterra: Tsimikas nel mirino del Besiktas; Il Nottingham Forest vigile in Serie A: nel mirino Olivera del Napoli e Tsimikas della Roma; Robertson verso il Tottenham, può scattare l’effetto domino: il Liverpool potrebbe riportare alla base Tsimikas; Roma, Tsimikas può tornare al Liverpool: c'è già l'ok dei giallorossi.

Roma, idea Ruggeri: può tornare da Gasperini, nodo formula. Tsimikas verso il LiverpoolLa Roma strappa un punto al Milan nello scontro d'alta quota andato in scena ieri sera all'Olimpico ed ora si tuffa negli ultimi giorni di mercato,. tuttomercatoweb.com

Mercato Roma, dall’Inghilterra: Tsimikas nel mirino del BesiktasIl greco però preferirebbe tornare in Premier in caso di interruzione del prestito ... msn.com

Tsimikas dopo la gara contro il Panathinaikos, tra soddisfazione e quell’abbraccio con Gasperini… #ASRoma - facebook.com facebook

56' | Lampo della Roma! Tsimikas crossa verso Celik che, dalla distanza, prova l'eurogol al volo. La palla non esce di moltissimo al lato del portiere #PanathinaikosRoma 0-0 #ASRoma #UEL x.com