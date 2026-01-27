Il futuro di Konstantinos Tsimikas al centro di discussioni tra Liverpool e Be?ikta?. Il club turco ha recentemente manifestato interesse per un prestito del terzino greco, lasciando in sospeso la situazione. Roma, intanto, monitora con attenzione gli sviluppi. La decisione finale potrebbe influenzare le prossime mosse di mercato di tutte le parti coinvolte.

Il futuro di Konstantinos Tsimikas entra in una fase di stallo. Nelle ultime ore si è registrato un nuovo sondaggio: il Be?ikta? ha contattato il Liverpool per valutare l’operazione in prestito del terzino sinistro greco. La risposta, però, non è arrivata dal club ma dal giocatore. Tsimikas non ha aperto al trasferimento in Turchia e, parallelamente, la Roma non intende privarsene senza aver prima chiuso per un sostituto sulla corsia mancina. C’è di più. In caso di interruzione anticipata del prestito con i giallorossi, la volontà del classe ’96 sarebbe quella di rientrare al Liverpool, senza valutare soluzioni alternative. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Tsimikas in bilico: sondaggio del Be?ikta?, Roma cauta

Approfondimenti su Be Ikta

Kostas Tsimikas potrebbe tornare al Liverpool, secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Be Ikta

Roma, i prestiti non vanno: difficile permanenza per Ferguson, Bailey e Tsimikas in bilicoLa finestra di calciomercato invernale è alle porte e in casa Roma c’è aria di rivoluzione. Se da una parte c’è la volontà di aggiungere più innesti possibili per rinforzare la squadra, dall’altra ... tuttomercatoweb.com

Secondo Mangiante, la Roma dovrebbe scendere in campo con la seguente formazione (3-4-2-1): Svilar Ghilardi Ziolkowski Rensch Celik Pisilli Kone Tsimikas Soule Pellegrini Ferguson Difesa LEGGERMENTE rivisitata - facebook.com facebook