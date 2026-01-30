Roma scatto per Sulemana | proposta all’Atalanta

La Roma accelera su Sulemana. Dopo aver abbandonato l’idea Carrasco, i giallorossi hanno deciso di puntare forte sull’esterno dell’Atalanta. La trattativa si muove rapidamente, e nelle prossime ore potrebbe arrivare un’offerta concreta. I tifosi della Roma aspettano aggiornamenti sulla possibile fumata bianca.

Accelerazione decisa della Roma per Kamaldeen Sulemana. Tramontata la pista Yannick Carrasco, i giallorossi hanno cambiato marcia e messo nel mirino l’esterno dell’ Atalanta. Nelle ultime ore è arrivato uno scatto concreto: sul tavolo una proposta di prestito con obbligo di riscatto a condizioni prefissate, formula studiata per provare a sbloccare il sì del club bergamasco. La situazione, però, è intrecciata a doppio filo con il futuro di Ademola Lookman. L’Atalanta non vorrebbe privarsi di Lookman, ma le offerte dall’estero si stanno moltiplicando e il giocatore ha manifestato la volontà di partire. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

