Roma continua a restare fuori dai gironi in Europa. La squadra ha dimostrato di mantenere una buona continuità nel percorso nelle competizioni continentali, anche se ancora non riesce a passare la fase preliminare. La storia recente conferma che i giallorossi devono ancora trovare la svolta per fare il salto di qualità in queste competizioni.

Guardando il passato più recente (e non solo) la Roma sta trovando una buona continuità nel cammino nelle competizioni europee. I giallorossi hanno sempre superato la fase a gironi – o League Phase per questa e la scorsa stagione – tra Champions, Europa e Conference League: l’ultima eliminazione risale alla stagione 20042005. La Roma in Europa: tra certezze e tradizione. Dalla stagione 20052006 i giallorossi hanno partecipato alle competizioni europee in 17 occasioni: ad interrompere una tradizione quasi “perfetta” sono stati i campionati di Serie A 201213, 201112 e 200405 durante i quali la Roma non è riuscita ad ottenere un piazzamento valido per una qualificazione in campo internazionale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, in Europa sempre oltre i gironi: lo dice la storia

Roma, un primato europeo: superata la fase a gironi in tutte le coppe negli ultimi 10 anniLa Roma si conferma una certezza del calcio italiano in Europa. Come evidenziato da Opta, tra le squadre italiane che nelle ultime dieci stagioni hanno. tuttomercatoweb.com

Roma-Midtjylland, Gasperini: L'Europa League ci fa pensare meno al NapoliL'allenatore giallorosso ha introdotto a Sky la sfida contro i danesi a punteggio pieno: Sono una squadra interessante con giovani e qualità. Noi siamo in un ottimo momento e giocare in Europa aiuta ... sport.sky.it

EUROPA LEAGUE Panathinaikos-Roma 1-1 Giornalista: La Roma favorita per vincere l'Europa League Gasperini: "Non so se siamo tra le favorite. Non era nemmeno un dispiacere giocare anche i playoff. Attraverso le partite siamo cresciuti, giocando miglior - facebook.com facebook

Europa League, la Roma centra gli ottavi. Il Bologna va agli spareggi x.com