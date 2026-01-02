Cosa ci dice la storia della presunta figlia turca di Trump oltre la cronaca

La vicenda della donna turca che sostiene di essere figlia di Donald Trump offre uno spunto di riflessione oltre la cronaca. Se analizzata con attenzione storica e sociale, questa storia si configura come un esempio archetipico, rivelando aspetti più profondi delle dinamiche di identità e percezione. Un’interpretazione che invita a considerare il fenomeno non solo come un caso isolato, ma come un riflesso delle complesse costruzioni storiche e culturali che influenzano le nostre narrazioni.

La storia della donna turca che vuole chiedere il test del Dna a Donald Trump per dimostrare di essere sua figlia è poco credibile solo se la si considera con la miopia delle scienze naturali; diventa invece più che vera, diventa archetipica e rivelatrice, osservandola sotto le spesse lenti della storia. È anzitutto una notizia-favola, questa di una donna di Ankara alla quale l'anziana madre rivela infine di averla ricevuta da una ragazza americana messa incinta da un giovane tycoon; è, né più né meno, la storia del figlio perdutoritrovatoscambiato rintracciabile in ogni mitologia e nelle raccolte di novelle medievali, giù fino alle più tradizionali storielle della buonanotte.

