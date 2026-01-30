La Roma evita il rischio e si prende il pass per gli ottavi di Europa League. I giallorossi tornano da Atene con un pareggio 1-1 contro il Panathinaikos, risultato che basta per qualificarsi direttamente alla fase successiva. La partita è stata combattuta, con occasioni da entrambe le parti, ma alla fine il punto è sufficiente per mantenere vivo il speranza europea della squadra di Mourinho.

Panathinaikos e Roma hanno pareggiato 1-1 ad Atene nel match valido per l’ottava e ultima giornata della fase campionato di Europa League. In un match che i giallorossi hanno giocato in 10 fin dal 15esimo minuto per l’espulsione di Mancini, i greci passano in vantaggio al 58esimo con Taborda su un grave errore in disimpegno di Ghilardi. Il pareggio all’80esimo con Ziolkowski di testa. Il punto è sufficiente alla squadra di Gasperini per chiudere il girone all’ottavo posto e qualificarsi direttamente agli ottavi senza passare dai playoff.?? #PAOFCRoma 1-1 #UEL pic.twitter.comknTDZkSjlk — AS Roma (@OfficialASRoma) January 29, 2026 Panathinaikos-Roma 1-1, il tabellino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Europa League, Panathinaikos-Roma 1-1: giallorossi qualificati direttamente agli ottavi

Approfondimenti su Panathinaikos Roma

La Roma riesce a conquistare il pareggio contro il Panathinaikos e si qualifica agli ottavi di Europa League.

La Roma si qualifica direttamente agli ottavi di Europa League se, in combinazione con i risultati delle altre squadre, ottiene un risultato positivo nella sfida contro il Panathinaikos, in programma il 29 gennaio ad Atene.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Panathinaikos Roma

Argomenti discussi: Panathinaikos-Roma, le probabili: anche Dybala out, a Gasp resta solo Soulé; Europa League, oggi Panathinaikos-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla; Panathinaikos-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League; I convocati giallorossi per Panathinaikos-Roma.

Europa League, Panathinaikos-Roma 1-1: giallorossi qualificati direttamente agli ottaviPanathinaikos e Roma hanno pareggiato 1-1 ad Atene nel match valido per l'ottava e ultima giornata della fase campionato di Europa League. In un match che i ... lapresse.it

Panathinaikos-Roma: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming l'Europa LeagueVincendo in Grecia i giallorossi di Gian Piero Gasperini sarebbero aritmeticamente qualificati agli ottavi di finale ... tuttosport.com

Europa League, Panathinaikos-Roma 1-1 e Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3 Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-europa-league-fase-girone-unico-giornata-8-roma-bologna-cronaca-testuale-diretta-risultati-classifica-8fdfb528-a - facebook.com facebook

#PanathinaikosRoma diretta #EuropaLeague: segui l'ultima partita della fase campionato LIVE x.com