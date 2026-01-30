Europa League la Roma chiude ottava ed è agli ottavi | Bologna ai playoff

La Roma ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale dell’Europa League, chiudendo la fase a metà classifica. La squadra ha pareggiato nell’ultima partita e si è sistemata all’ottavo posto, garantendosi il passaggio del turno. Intanto, il Bologna si ferma ai playoff, uscendo dalla corsa europea. Una serata piena di emozioni per i tifosi italiani, con la Roma che mantiene vive le speranze di arrivare più lontano nella competizione.

È stata una serata ricca di emozioni in Europa League: la Roma pareggia e finisce tra le prime otto, spezzando i sogni del Bologna Un incrocio tutto italiano. L’ultima giornata di Europa League, tutta in contemporanea, ha portato tanti ribaltamenti di fronte a distanza per Roma e Bologna, rispettivamente impegnate contro Panathinaikos e Tel Aviv in trasferta. Con una vittoria, i giallorossi sarebbero entrati matematicamente tra le prime otto, ma le cose si sono messe subito in salita per i capitolini. L’espulsione di Mancini a inizio gara ha reso complicata la partita dell’ultimo turno per i ragazzi di Gasperini.🔗 Leggi su Sportface.it

La fase a gironi di Europa League prosegue con aggiornamenti sulla classifica.

Roma si prende la qualificazione agli ottavi di Europa League grazie a un gol di Ziolkowski nella ripresa.

