Roma capitale dei grandi eventi | 3 romani su 4 partecipano e credono nel loro impatto positivo

A Roma, tre persone su quattro partecipano agli eventi organizzati in città e credono che possano portare miglioramenti concreti. È quanto emerge da una ricerca di SWG e Teha Group presentata durante l’evento “Roma Città dei Grandi Eventi” al Campidoglio. I romani si dimostrano entusiasti e fiduciosi nel ruolo che questi appuntamenti hanno nel rendere la città più viva e attraente.

I romani partecipano ai grandi eventi di Roma e credono siano un volano per migliorare la città. Lo dice la ricerca effettuata da SWG e Teha Group presentata nel corso dell’evento “Roma Città dei Grandi Eventi”, iniziativa tenutasi giovedì 29 gennaio in Campidoglio. Il 75% dei cittadini di Roma tra i 18 e i 74 anni, in pratica 3 romani su 4, negli ultimi 3 anni ha partecipato ad almeno un evento sul territorio cittadino. La metà, invece, ha partecipato a 3 e più eventi. Sorprende leggere come gli eventi sportivi non siano al primo posto per quanto riguardala partecipazione. Comandano, infatti, festival e concerti ai quali hanno preso parte, almeno una volta, il 66% degli intervistati contro il 46% degli eventi sportivi.🔗 Leggi su Romatoday.it

