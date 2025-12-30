Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 | cento eventi inclusione e grandi appuntamenti internazionali

Napoli è stata ufficialmente nominata Capitale Europea dello Sport 2026, con un calendario che comprende oltre 100 eventi e più di 20 discipline sportive. L’iniziativa mira a promuovere l’inclusione, la cultura e l’unione attraverso lo sport, coinvolgendo la città in un anno di attività che evidenziano il ruolo sociale e urbano di questa disciplina. La presentazione si è svolta presso Castel Nuovo, segnando un importante momento per lo sport locale e internazionale.

Presentato a Castel Nuovo il calendario di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: oltre 100 eventi, più di 20 discipline e un anno intero dedicato allo sport come motore sociale, culturale e urbano. Cento eventi sportivi, competitivi e non, per oltre 20 discipline: sono i numeri che raccontano la straordinaria sfida di Napoli Capitale Europea.

