L’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar si prepara a tornare in pista dopo due sconfitte di fila. La squadra ha perso in trasferta, lasciando il morale sotto pressione. Ora aspetta la sfida contro Novara, con l’obiettivo di riscatto e di riprendere fiducia.

L’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar torna in campo con il morale sotto pressione dopo un week-end che ha segnato due sconfitte consecutive in competizioni europee e nazionali. Sabato, a Lisbona, i biancorossazzurri sono stati sconfitti 4 a 3 dal Riba d’Ave, formazione portoghese che ha conquistato il vantaggio decisivo nel finale. La partita di andata dei quarti di finale di Coppa Wse ha imposto a Monza un’impresa: per accedere alle semifinali, dovrà vincere il ritorno il 7 febbraio al PalaSomaschini con almeno due reti di scarto. La sconfitta ha reso ancora più amara l’eliminazione dalla Coppa Italia, dove, martedì, l’Hrcm è stato battuto 6 a 4 dall’Ubroker Bassano, capolista del campionato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roller sconfitto in trasferta, ora cerca riscatto contro Novara con la testa alta

