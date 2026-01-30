Roller sconfitto in trasferta ora cerca riscatto contro Novara con la testa alta
L’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar si prepara a tornare in pista dopo due sconfitte di fila. La squadra ha perso in trasferta, lasciando il morale sotto pressione. Ora aspetta la sfida contro Novara, con l’obiettivo di riscatto e di riprendere fiducia.
L’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar torna in campo con il morale sotto pressione dopo un week-end che ha segnato due sconfitte consecutive in competizioni europee e nazionali. Sabato, a Lisbona, i biancorossazzurri sono stati sconfitti 4 a 3 dal Riba d’Ave, formazione portoghese che ha conquistato il vantaggio decisivo nel finale. La partita di andata dei quarti di finale di Coppa Wse ha imposto a Monza un’impresa: per accedere alle semifinali, dovrà vincere il ritorno il 7 febbraio al PalaSomaschini con almeno due reti di scarto. La sconfitta ha reso ancora più amara l’eliminazione dalla Coppa Italia, dove, martedì, l’Hrcm è stato battuto 6 a 4 dall’Ubroker Bassano, capolista del campionato. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Roller Sconfitta
Cuore e carattere non bastano: per l'Omag-Mt c'è una sconfitta a testa alta contro Novara
La trasferta di Novara si conclude con una sconfitta per l'Omag-Mt San Giovanni in Marignano, ma i segnali sono più che positivi.
Doppio ko del Roller. Con Novara per rifarsi
Questa sera l’Hockey Roller Club Monza cerca di risollevarsi dopo due sconfitte consecutive in Coppa.
Ultime notizie su Roller Sconfitta
Napoli, quante sconfitte in trasferta: ma per Conte non sono una novitàMilano, Torino, Bologna e poi Udine. Ma anche Manchester, Eindhoven e poi Lisbona. Al Napoli di quest'anno non piace viaggiare. Lo dicono i numeri: undici trasferte in stagione, sette pesanti ... ilmattino.it
RHS - Tre gol a Hockey Sarzana, Scandiano riparte: sesta vittoria in campionato per i rossoblu #RollerHockeyScandiano #ForzaScandiano Clicca sul link per leggere la news - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.