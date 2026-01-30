Doppio ko del Roller Con Novara per rifarsi
Questa sera l’Hockey Roller Club Monza cerca di risollevarsi dopo due sconfitte consecutive in Coppa. Dopo aver perso due partite di fila, i biancorossi tornano in campo contro l’Azzurra Novara nel campionato di Seregno. La squadra di casa si aspetta di riprendere il ritmo e mettere fine alla serie negativa con una vittoria davanti al proprio pubblico al PalaSomaschini alle nove di sera.
Due partite di Coppa, altrettante sconfitte. Un doppio passo falso che costringe l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar a tornare al successo stasera a Seregno nella sfida di campionato (ore 21, PalaSomaschini) con l’Azzurra Novara. L’anticipo del venerdì chiude un periodo di straordinari per il quintetto allenato da Ivan Jaquierz. Che, nell’andata dei quarti di finale di Coppa Wse, sabato è stato battuto per 4 a 3 dai portoghesi del Riba d’Ave. L’Hrcm, per approdare alle semifinali, dovrà battere con due reti di scarto la compagine lusitana, nella partita di ritorno al PalaSomaschini il 7 febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Roller Club
Questa volta fa più male. Hockey amaro nel derby con Lodi: per il Roller terzo ko casalingo
L'Hockey Roller Club Monza subisce la sua terza sconfitta consecutiva in casa, questa volta nel derby contro Lodi.
Liverpool, Rooney duro con Salah dopo il ko col City: «Deve dare il doppio, metto in dubbio la sua etica del lavoro. Devi tornare indietro e aiutare il tuo compagno»
Ultime notizie su Roller Club
Doppio ko per influenza, forfait Bersani e Concato a BolognaDoppio forfait, causa influenza, nel cartellone del teatro EuropAuditorium di Bologna: il concerto di Samuele Bersani & Orchestra in programma questa sera è stato rinviato a martedì 3 giugno, mentre ... ansa.it
Quanti di voi sognano una poltrona relax in casa propria Da @bv.divani tanti modelli, tutti con doppio motore, alzapersona e roller! - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.