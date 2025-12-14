Cuore e carattere non bastano | per l' Omag-Mt c' è una sconfitta a testa alta contro Novara

La trasferta di Novara si conclude con una sconfitta per l'Omag-Mt San Giovanni in Marignano, ma i segnali sono più che positivi. Nonostante il risultato, la squadra ha dimostrato carattere e determinazione, mantenendo alta la testa e lasciando spazio a ottimismo per le prossime sfide.

© Riminitoday.it - Cuore e carattere non bastano: per l'Omag-Mt c'è una sconfitta a testa alta contro Novara La trasferta di Novara si chiude con una sconfitta, ma la Omag-Mt San Giovanni in Marignano torna a casa con segnali tutt'altro che negativi. Contro una delle big del campionato, le ragazze di coach Bellano scendono in campo senza timori reverenziali, giocando una partita di intensità, ordine e.