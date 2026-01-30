Rivolta e incendi nel carcere di Cassino il sindacato invoca il ' pugno duro'

Tensione al massimo nel carcere di Cassino, dove ieri pomeriggio è scoppiata una rivolta nella II Sezione. I detenuti si sono scontrati, mettendo in crisi la sicurezza dell’intera struttura. Le forze dell’ordine sono intervenute per calmare la situazione, ma l’episodio ha acceso nuovamente il dibattito sulla gestione delle carceri. Il sindacato chiede ora interventi più duri per evitare che situazioni simili si ripetano.

Caos e devastazioni tra le celle. Il SAPPE: “Serve tolleranza zero”. Trasferiti tutti i detenuti violenti Tensione altissima e ore drammatiche nel carcere di Cassino, dove una rivolta scoppiata all’interno della II Sezione nel pomeriggio di ieri ha messo a dura prova la sicurezza dell’istituto. Una protesta violenta, culminata con incendi e lanci di oggetti contro gli agenti, che solo grazie alla professionalità della Polizia Penitenziaria non ha avuto conseguenze ancora più gravi. Durante la rivolta sono esplose alcune bombolette di gas detenute in cella per la preparazione dei pasti, causando un incendio e una densa nube di fumo.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondimenti su Cassino Rivolta

Ultime notizie su Cassino Rivolta

