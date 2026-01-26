Iran il governo di Teheran annuncia il pugno duro contro i manifestanti | Nessuna clemenza

Il governo iraniano ha annunciato un intervento deciso contro i manifestanti, affermando che non ci sarà clemenza. Le dichiarazioni di Teheran riflettono una posizione ferma e senza compromessi, segnando un ritorno a un linguaggio più duro e autoritario. Questa pronuncia evidenzia la volontà di reprimere le proteste e rafforzare il controllo, in un contesto di crescente tensione sociale nel paese.

Le parole arrivano come un colpo secco, senza ambiguità. In Iran il linguaggio del potere torna a farsi rigido, definitivo, impermeabile a qualsiasi apertura. In queste settimane di proteste diffuse, di piazze attraversate dalla rabbia e dal dolore, la risposta delle istituzioni non cerca mediazioni né compromessi. La linea scelta è quella della forza, annunciata pubblicamente e rivendicata come necessaria per ristabilire l'ordine. Nel clima di tensione che attraversa la Repubblica islamica, la giustizia diventa lo strumento centrale della repressione. Processi rapidi, condanne esemplari, nessun segnale di indulgenza.

