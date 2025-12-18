Rivolta violenta in carcere | incendi e botte a un detenuto Tre arresti
Una violenta rivolta esplode nella casa circondariale di Latina, portando incendi e aggressioni ai danni di un detenuto. L’episodio, avvenuto il 28 ottobre, ha scosso l’intera struttura e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Tre persone sono state arrestate nel tentativo di sedare la situazione e di garantire la sicurezza all’interno del carcere. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della sicurezza penitenziaria in Italia.
Una rivolta carceraria che si è verificata nella casa circondariale di Latina il 28 ottobre scorso è finita con tre arresti. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procuratrice facente funzioni Luigia Spinelli e dalla sostituta procuratrice Valentina Giammaria, il gip del tribunale di Latina. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
