Rivolta violenta in carcere | incendi e botte a un detenuto Tre arresti

Una violenta rivolta esplode nella casa circondariale di Latina, portando incendi e aggressioni ai danni di un detenuto. L’episodio, avvenuto il 28 ottobre, ha scosso l’intera struttura e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Tre persone sono state arrestate nel tentativo di sedare la situazione e di garantire la sicurezza all’interno del carcere. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della sicurezza penitenziaria in Italia.

Rivolta nel carcere di Latina: tre detenuti arrestati per incendi, minacce e violenze - Indagata anche un’aggressione con minacce di morte a un altro detenuto ... latinaoggi.eu

Carcere Bassone ‘smagrito’ dopo la rivolta: via 30 detenuti, mandati anche in Sardegna - Como, 16 novembre 2025 – Continuano gli sfollamenti dei detenuti che giovedì hanno partecipato alla rivolta scoppiata in due sezioni della casa circondariale Bassone. ilgiorno.it

Carcere Avellino :botte in cella, detenuto ferito in maniera grave

Il 17 giugno 2025 i detenuti del #carcere di Trapani fanno una violenta rivolta. Alcuni Agenti di #PoliziaPenitenziaria sono accusati di USO IMPROPRIO DELLO SFOLLAGENTE (manganello). Per cortesia, solo commenti appropriati. #salviamolapoliziapenitenz x.com

