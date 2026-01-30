Ristopro a San Severo | In campo più energia

La Ristopro torna sconfitto dal campo del PalaFerrara, dopo un avvio positivo. La squadra aveva iniziato bene, ma poi ha perso ritmo e ha commesso troppi errori in attacco. Alla fine, il risultato pesante lascia qualche interrogativo sulla capacità di mantenere alta l’energia durante tutta la partita.

La Ristopro esce dal PalaFerrara con una sconfitta pesante, arrivata dopo un buon avvio e condizionata da disattenzioni e calo offensivo. Non c’è tempo per recriminare perché c’è San Severo, una trasferta importante contro una squadra in grande forma. Coach Nunzi chiede ai suoi una reazione di energia e identità, perché la stagione è ancora tutta da scrivere. "A Ferrara la partenza è stata buona - esordisce il coach cartaio - ma già a fine primo quarto alcune disattenzioni ci sono costate punti evitabili. Abbiamo giocato alla pari fino a metà del secondo, poi in attacco ci siamo inceppati: merito della loro aggressività, ma anche della nostra scarsa precisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

