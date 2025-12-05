Ristopro nuovo assetto C’è la prova San Severo
Dopo la grande prova contro la capolista Virtus, la Ristopro Janus Fabriano esce dal campo con la consapevolezza di potersela giocare con chiunque. Una prestazione solida e intensa che, nonostante la sconfitta, lascia segnali incoraggianti per il resto del campionato. Domenica, sempre in casa, arriverà San Severo: da qui potrebbe partire il rilancio della squadra di coach Nunzi, che analizza partita, momento e prospettive. "Secondo me – esordisce coach Nunzi – abbiamo fatto una grande gara. All’inizio abbiamo messo in campo tutto ciò che avevamo preparato e la strategia era corretta. Loro hanno apportato dei correttivi, capendo che eravamo pronti, e questo ci ha un po’ messo in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
