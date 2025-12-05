Ristopro nuovo assetto C’è la prova San Severo

Ilrestodelcarlino.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la grande prova contro la capolista Virtus, la Ristopro Janus Fabriano esce dal campo con la consapevolezza di potersela giocare con chiunque. Una prestazione solida e intensa che, nonostante la sconfitta, lascia segnali incoraggianti per il resto del campionato. Domenica, sempre in casa, arriverà San Severo: da qui potrebbe partire il rilancio della squadra di coach Nunzi, che analizza partita, momento e prospettive. "Secondo me – esordisce coach Nunzi – abbiamo fatto una grande gara. All’inizio abbiamo messo in campo tutto ciò che avevamo preparato e la strategia era corretta. Loro hanno apportato dei correttivi, capendo che eravamo pronti, e questo ci ha un po’ messo in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ristopro nuovo assetto c8217232 la prova san severo

© Ilrestodelcarlino.it - Ristopro, nuovo assetto. C’è la prova San Severo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ristopro alla prova romana. La Luiss è una corazzata - Dopo la pausa forzata, la Ristopro Fabriano è pronta a tornare sul parquet con la voglia di riscatto e di dare una svolta alla propria stagione. Da ilrestodelcarlino.it

Luciano Nunzi nuovo allenatore della Ristopro Janus Fabriano - Dopo il congedo da coach Andrea Niccolai, che ha chiuso un ciclo importante lasciando un segno profondo nella recente storia del club ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Ristopro Nuovo Assetto C8217232