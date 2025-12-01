Paperdi Juvecaserta vittoria di maturità sul campo del San Severo
Tempo di lettura: 3 minuti Una prova di maturità quella offerta dalla Paperdi Juvecaserta che è andata a violare il “Falcone e Borsellino” di S. Severo, imponendosi sull’Allianz con il punteggio di 75-85. I bianconeri sono stati bravi a controllare sempre il ritmo della gara, trovando protagonisti diversi in attacco ma confermando anche quella solidità difensiva che rappresenta il marchio di fabbrica di coach Lardo. Una vittoria di squadra come è confermato anche dal tabellino finale del confronto: ad eccezione di Ly-lee, tutti a referto gli atleti mandati in campo da coach Lardo con quattro bianconeri (D’Argenzio, Radunic, Hadzic e Vecerina) in doppia cifra e Nobile a quota 8. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
