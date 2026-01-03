Rissa a San Benedetto coinvolti 4 minorenni | tutti denunciati

A San Benedetto, nel pomeriggio di oggi, si è verificata una rissa sul lungomare coinvolgendo cinque giovani, tra cui quattro minorenni provenienti da Sant’Omero e un maggiorenne magrebino. L’evento è stato segnalato alle autorità, che hanno proceduto con le denunce nei confronti dei minorenni. L’incidente evidenzia ancora una volta la presenza di episodi di violenza tra i giovani nella zona.

San Benedetto (Ascoli), 3 gennaio 2025 – Nuovo episodio di violenza sul lungomare di San Benedetto dove oggi pomeriggio si è accesa una rissa che ha visto coinvolti 5 giovani, di cui 4 minorenni, provenienti da Sant'Omero ed un maggiorenne magrebino. Scattato l'allarme, gli agenti della volante del commissariato di pubblica sicurezza sono intervenuti rapidamente e, con il supporto di un equipaggio del nucleo operativo radio mobile dei carabinieri, hanno bloccato tutti i giovani che si trovavano sul pennello alla foce del torrente Tesino. Tutti sono stati accompagnati negli uffici di via Crispi dove, dopo l'identificazione sono stati denunciati per rissa.

