' Rinascita' dopo l' alluvione il palazzetto dello Sport si arricchisce di una nuova palestra Technogym

Dopo l’alluvione, il palazzetto dello Sport di Cesena si rinnova con l’aggiunta di una nuova palestra Technogym, migliorando gli spazi dedicati agli atleti e alle attività sportive. Questo intervento rappresenta un passo importante per rafforzare l’offerta sportiva locale, favorendo un ambiente più funzionale e moderno. La struttura continua così il suo percorso di ripresa e sviluppo, con attenzione alle esigenze di chi frequenta gli impianti.

Il palazzetto dello Sport di Cesena compie un ulteriore passo avanti nel potenziamento dei propri servizi dedicati allo sport e agli atleti. In questi giorni è stata allestita una nuova palestra grazie al contributo di Technogym, che ha fornito gratuitamente tutte le attrezzature necessarie per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Post alluvione, rinasce il palazzetto dello sport ‘Giorgio Gadoni’ ristrutturato dopo i danni causati a maggio 2023 Leggi anche: Il palazzetto dello sport restituito ai cittadini dopo l'alluvione: taglio di nastro con un torneo di mini basket Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Sant’Agata, sabato inaugura il nuovo palazzetto Gadoni; Calisthenics, area giochi inclusiva e nuovi alberi: scatta la rivoluzione verde di piazza Dante; Sant’Agata sul Santerno, riecco il palazzetto dello sport dopo l’alluvione - Gallery; Sant'Agata sul Santerno, riapre il palazzetto dello sport: Luogo importante per i giovani e per tutta la comunità. Fratelli d’Italia esulta per la riapertura del Palazzetto a Sant’Agata - Fratelli d’Italia esprime grande soddisfazione per la riapertura del Palazzetto, simbolo di rinascita e di ritorno alla normalità per tutta la comunità ... ravennanotizie.it

Ricostruzione post alluvione. Inaugurato oggi a Sant’Agata sul Santerno (Ra) il palazzetto dello sport ‘Giorgio Gadoni’, ristrutturato dopo i danni causati a maggio 2023 - Oggi, sabato 10 gennaio, il palazzetto dello sport “Giorgio Gadoni” di Sant’Agata sul Santerno, nel ravennate ... corrierecesenate.it

Dopo l’alluvione del 2023, Sant’Agata sul Santerno ora ha di nuovo un palazzetto dello sport - Nel primo pomeriggio di oggi (sabato 10 gennaio) è stato inaugurato il palazzetto dello sport "Giorgio Gadoni" a Sant'Agata sul Santerno, in via Enrico ... ravennaedintorni.it

MartinaElena.psicologhe. Miley Cyrus · Flowers. Come rinascere dopo una rottura Se conosci qualcuno che sta vivendo la chiusura di una relazione sentimentale inviagli il nostro reel! #rottura #rinascita #psicologia #flowers facebook

Dismorfofobia, la rinascita di Giada dopo la guerra con lo specchio. Quando il problema non è il volto ma lo sguardo su se stessi. Scopri di più bit.ly/3NifbWI #salute #health #sicurezza #ricerca #safety #disabili #support #rights #SuperAbileInail x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.