Ripartenza dopo l' alluvione premiate 21 imprese femminili Ma la ' sopravvivenza' è un nodo

La ripartenza delle imprese dopo l’alluvione si fa strada con 21 aziende femminili che hanno saputo trasformare il dramma in opportunità. Durante la cerimonia alla Sala Cavalcoli, la Camera di commercio di Ferrara Ravenna ha premiato chi ha dimostrato di saper resistere e innovare, anche in momenti difficili. Ma la sfida della sopravvivenza resta aperta, e molte di queste imprese devono ancora trovare la strada per consolidare la ripresa.

Sono 21 le imprese femminili, partecipanti al bando della Camera di commercio di Ferrara Ravenna, premiate Sala Cavalcoli dell'ente di viale Farini per aver saputo trasformare l'emergenza e il dramma dell'alluvione in un'occasione di ripartenza.

