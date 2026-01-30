Rimosso il materiale instabile stasera riapre la Flaminia fra Terni e Spoleto

Questa sera riapre la strada statale 3 Flaminia tra Terni e Spoleto. Dopo settimane di lavori, Anas ha finalmente terminato le operazioni di messa in sicurezza del tratto interessato dallo smottamento avvenuto il 28 gennaio nei pressi di Strettura. La strada, che era rimasta chiusa per motivi di sicurezza, torna così percorribile ai mezzi e ai cittadini.

Riapre la strada statale 3 Flaminia fra Terni e Spoleto. Anas ha infatti ultimato le operazioni per la messa in sicurezza del tratto interessato lo scorso 28 gennaio da uno smottamento nei pressi di Strettura, nel territorio comunale di Spoleto. Secondo le previsioni di Anas, "entro la serata di oggi – 30 gennaio - la strada potrà quindi essere riaperta al traffico a tutti i veicoli". Gli interventi però proseguono per consentire la "stabilizzazione del versante" interessato dallo smottamento. E dunque, proprio in previsione degli ulteriori lavori, il transito dei veicoli sarà "provvisoriamente regolato a senso unico alternato con semaforo".

