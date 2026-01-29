Frana sulla Flaminia stop al traffico fra Terni e Spoleto

Una frana ha bloccato la strada statale 3 Flaminia tra Terni e Spoleto. La strada resterà chiusa almeno fino a sera, secondo le autorità. La frana si è verificata vicino alla frazione di Strettura, nel comune di Spoleto, creando disagi e rallentamenti nel traffico. Le squadre di intervento stanno lavorando per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le macerie. Nessuna notizia di feriti, ma la circolazione rimane interdetta fino a nuovo ordine.

Spoleto (Perugia), 29 gennaio 2026 – Resterà chiusa fra Terni e Spoleto "almeno per tutta la giornata" del 29 gennaio la strada statale 3 Flaminia interessata da una frana in prossimità della frazione di Strettura, nel comune di Spoleto. Lo ha annunciato la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. "Sul posto – ricorda Proietti – sono intervenuti immediatamente i tecnici e gli operatori Anas, che hanno disposto in via precauzionale l'interruzione della circolazione tra Spoleto e Terni, al fine di consentire le verifiche di sicurezza e l'esecuzione degli interventi necessari. La strada risulta chiusa in entrambe le direzioni, con varchi attivi e presidiati presso la rotatoria di Spoleto sud e quella rotatoria di San Carlo (Terni), oltre a ulteriore personale presente in prossimità dell'area interessata dalla frana.

