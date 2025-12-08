Udine | l’Università dà il benvenuto a 51 nuovi docenti
L’Università degli Studi di Udine dà il benvenuto a 51 nuovi docenti e ricercatori, pronti a rafforzare l’offerta accademica e la ricerca a partire dall’autunno 2024. Questa importante acquisizione testimonia l’impegno dell’ateneo nel valorizzare il proprio corpo docente e nel promuovere l’innovazione e la crescita scientifica.
L’Università degli Studi di Udine ha ufficialmente accolto 51 nuovi professori e ricercatori, assunti a partire dall’autunno 2024. L’iniziativa si è svolta durante un evento di formazione e condivisione delle attività e degli obiettivi dell’Ateneo, a cui hanno partecipato il Magnifico Rettore Angelo Montanari e il Prorettore Giorgio Alberti. I nuovi docenti, provenienti da diverse discipline e ambiti di ricerca, sono stati presentati alla comunità accademica con l’obiettivo di favorire l’integrazione e la collaborazione all’interno dell’Ateneo. “Benvenuti e benvenute nella comunità Uniud”, il saluto rivolto a tutti i neoassunti, che segna l’inizio del loro percorso a Udine. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
