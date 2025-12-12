NCC Italia | Bene l’avvio della riforma del trasporto non di linea Sciopero dei taxi incomprensibile

NCC Italia esprime soddisfazione per l’avvio della riforma del trasporto pubblico non di linea, considerandolo un passo importante per modernizzare il settore. L’associazione sottolinea l’importanza di regole aggiornate e coerenti con le esigenze attuali, mentre critica lo sciopero dei taxi, ritenendolo incomprensibile.

Roma, 12 dicembre 2025 – “Associazione Ncc Italia accoglie con favore l’annuncio sull’avvio dell’iter in Commissione Trasporti della proposta di riforma del trasporto pubblico non di linea presentata da Forza Italia, un passaggio atteso da anni e necessario per modernizzare un settore che ha bisogno di regole chiare, aggiornate e coerenti con la realtà economica e sociale del Paese”, si legge in un comunicato. “Si tratta di un’iniziativa che riguarda in larga parte il comparto del noleggio con conducente, un settore che negli ultimi anni ha operato in condizioni di forte incertezza normativa, spesso pagando il prezzo di una regolazione incompleta e di un vuoto politico che ha anche favorito le grandi multinazionali, a discapito delle imprese italiane sane e strutturate”, aggiunge. Cdn.ilfaroonline.it

Ncc, Forza Italia loda lo stop al decreto Salvini pro-taxi: concorrenza. Il ministro si difende - ROMA – Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, esulta per la bocciatura del decreto Salvini che ha tarpato le ali ai conducenti Ncc, a tutto ... repubblica.it

Taxi-Ncc, nasce 'Muoviti Italia' per la liberalizzare il mercato con la sponda di FI. Il Tar boccia parte del decreto Rent - Nasce, con la sponda politica di Forza Italia e su spinta della multinazionale del trasporto Bolt, l'alleanza 'Muoviti Italia'. ilmessaggero.it

