Ncc Italia | ok all’iter di riforma dei mezzi non di linea dannose le minacce sullo sciopero dei taxi

Ncc Italia accoglie con favore l’avvio dell’iter di riforma del trasporto pubblico non di linea, considerandolo un passo fondamentale per aggiornare e modernizzare il settore. La proposta di Forza Italia mira a introdurre regole più chiare e coerenti con le esigenze attuali, mentre le minacce di sciopero dei taxi vengono viste come dannose per il settore e per gli utenti.

Associazione Ncc Italia accoglie con favore l’annuncio sull’avvio dell’iter in Commissione Trasporti della proposta di riforma del trasporto pubblico non di linea presentata da Forza Italia, “un passaggio atteso da anni e necessario per modernizzare un settore che ha bisogno di regole chiare, aggiornate e coerenti con la realtà economica e sociale del Paese”. Lo afferma Luca Notarbartolo, presidente dell’Associazione Ncc Italia. Si tratta – si legge in una nota – di un’iniziativa che riguarda in larga parte il comparto del noleggio con conducente, un settore che negli ultimi anni ha operato in condizioni di forte incertezza normativa, “spesso pagando il prezzo di una regolazione incompleta e di un vuoto politico che ha anche favorito le grandi multinazionali, a discapito delle imprese italiane sane e strutturate”. Romadailynews.it

Taxi-Ncc, nasce 'Muoviti Italia' per la liberalizzare il mercato con la sponda di FI. Il Tar boccia parte del decreto Rent - Nasce, con la sponda politica di Forza Italia e su spinta della multinazionale del trasporto Bolt, l'alleanza 'Muoviti Italia'. ilmessaggero.it

Ncc, ricorso al Tar contro decreto sul registro elettronico - Associazione Ncc Italia e un altro centinaio di ricorrenti tra società e conducenti hanno depositato oggi un ricorso al Tar del Lazio con cui hanno richiesto "l'annullamento del decreto ... ansa.it

