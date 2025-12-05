A Casal Selce un centro polifunzionale al posto di un centro di raccolta rifiuti
A Casal Selce nascerà un centro polifunzionale per attività socio-culturali, sportive e di pubblica utilità. Un’opera importante per il quadrante nel nord-ovest di Roma in cui la presenza di spazi aggregativi è carente e annunciata dopo la revoca della concessione dell’area comunale ad Ama. Lo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
