'Dal mozzicone al dono', in programma in centro una passeggiata con la raccolta di rifiuti.

Il 11 gennaio, in centro città, si svolgerà l’evento ‘Dal mozzicone al dono’, promosso da Plastic Free. La passeggiata, con partenza da piazza Trento e Trieste, mira a sensibilizzare sulla corretta gestione dei rifiuti e sulla tutela ambientale attraverso la raccolta di mozziconi e altri rifiuti. Un’occasione per coinvolgere la comunità in pratiche di responsabilità sociale e protezione del territorio.

Il nuovo anno si apre con un'iniziativa che unisce tutela ambientale e responsabilità sociale. Con partenza da piazza Trento e Trieste, domenica 11 si terrà l'evento 'Dal mozzicone al dono', promosso da Plastic Free, la più attiva realtà nazionale nella lotta all'inquinamento da plastica e nella.

Raccolti 2 chili di mozziconi in centro storico - È quello che hanno raccolto un gruppo di volontari nell’ambito dell’iniziativa organizzata da Plasticfree ... ilgiorno.it

