' Dal mozzicone al dono' in programma in centro una passeggiata con la raccolta di rifiuti

Il 11 gennaio, in centro città, si svolgerà l’evento ‘Dal mozzicone al dono’, promosso da Plastic Free. La passeggiata, con partenza da piazza Trento e Trieste, mira a sensibilizzare sulla corretta gestione dei rifiuti e sulla tutela ambientale attraverso la raccolta di mozziconi e altri rifiuti. Un’occasione per coinvolgere la comunità in pratiche di responsabilità sociale e protezione del territorio.

