' Dal mozzicone al dono' in programma in centro una passeggiata con la raccolta di rifiuti
Il 11 gennaio, in centro città, si svolgerà l’evento ‘Dal mozzicone al dono’, promosso da Plastic Free. La passeggiata, con partenza da piazza Trento e Trieste, mira a sensibilizzare sulla corretta gestione dei rifiuti e sulla tutela ambientale attraverso la raccolta di mozziconi e altri rifiuti. Un’occasione per coinvolgere la comunità in pratiche di responsabilità sociale e protezione del territorio.
Il nuovo anno si apre con un’iniziativa che unisce tutela ambientale e responsabilità sociale. Con partenza da piazza Trento e Trieste, domenica 11 si terrà l’evento ‘Dal mozzicone al dono’, promosso da Plastic Free, la più attiva realtà nazionale nella lotta all’inquinamento da plastica e nella. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: 'Plastic Free' torna in città e organizza una passeggiata ecologica per la raccolta dei rifiuti
Leggi anche: A Casal Selce un centro polifunzionale al posto di un centro di raccolta rifiuti
'Dal mozzicone al dono', in programma in centro una passeggiata con la raccolta di rifiuti.
Raccolti 2 chili di mozziconi in centro storico - È quello che hanno raccolto un gruppo di volontari nell’ambito dell’iniziativa organizzata da Plasticfree ... ilgiorno.it
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.