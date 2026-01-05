Donna muore al Pronto Soccorso a Napoli figlio sporge denuncia | Decesso scoperto dopo ore

Una donna è deceduta al Pronto Soccorso di Napoli, presso la clinica Villa Betania di Ponticelli. Dopo ore senza assistenza, il figlio ha sporto denuncia, lamentando il ritardo nel riconoscimento del decesso. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione dell’emergenza e sull’assistenza ospedaliera. Indagini sono in corso per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

Il figlio di una donna deceduta nella clinica Villa Betania, quartiere Ponticelli, ha sporto denuncia: la madre sarebbe stata lasciata senza assistenza per ore e solo dopo il suo intervento sarebbe stato scoperto il decesso.

