M S lo spettacolo al Teatro Maddalene
C’è un modo per restituire la vera essenza di un luogo – peraltro quando su di esso si è stratificato e consolidato un immaginario? È la sfida di Mattia Favaro, l’autore di M S, opera che, per la regia di Tommaso Franchin e con sul palco Massimo Scola, dà vita al Veneto e ai suoi abitanti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
𝗧𝗘𝗔𝗧𝗥𝗢 Primo appuntamento del cartellone in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo e Teatro Cinema Italia L'𝟭𝟭 𝗗𝗜𝗖𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘 alle ore 21.00 pronti a ballare con 𝗝𝗔𝗡𝗡𝗔𝗖𝗖𝗜...𝗘 𝗗𝗜𝗡𝗧𝗢𝗥𝗡𝗜 per la regia di 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑧𝑜 𝐺𝑖𝑜𝑖𝑒𝑙𝑙𝑖. Simo - facebook.com Vai su Facebook
Francesco Cicchella, torna in teatro la tournée nazionale “Tante cose belle” - Dopo il trionfo delle passate tournée Francesco Cicchella è pronto a tornare sul palco con il suo nuovo spettacolo “Tante Belle Cose”, un one man show dal ritmo travolgente che unisce comicità, musica ... ilmessaggero.it scrive
Acerbo (Prc): “Italia all’Onu vota con Israele contro Unrwa” lopinionista.it
È latitante e si nasconde tra i pastorelli del presepe in piazza: arrestato a Galatone ilfattoquotidiano.it
Infortuni Inter, nuova valutazione su Dumfries e Darmian in vista della Supercoppa internews24.com
Maria Corina Machado assente alla consegna del Premio Nobel: ecco spiegato il motivo metropolitanmagazine
#iltempodioshø metropolitanmagazine
Voli di Natale, è stangata: aumenti del 700% rispetto ad altri periodi ilgiorno.it
Monza, uomo misterioso al volante di una 500: l’inseguimento finisce con l’incidente e le botte agli agenti ilgiorno.it
È latitante e si nasconde tra i pastorelli del presepe in piazza: arrestato a Galatone ilfattoquotidiano.it
Infortuni Inter, nuova valutazione su Dumfries e Darmian in vista della Supercoppa internews24.com
Maria Corina Machado assente alla consegna del Premio Nobel: ecco spiegato il motivo metropolitanmagazine
#iltempodioshø metropolitanmagazine
Voli di Natale, è stangata: aumenti del 700% rispetto ad altri periodi ilgiorno.it
Monza, uomo misterioso al volante di una 500: l’inseguimento finisce con l’incidente e le botte agli agenti ilgiorno.it