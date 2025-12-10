M S lo spettacolo al Teatro Maddalene

Padovaoggi.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un modo per restituire la vera essenza di un luogo – peraltro quando su di esso si è stratificato e consolidato un immaginario? È la sfida di Mattia Favaro, l’autore di M S, opera che, per la regia di Tommaso Franchin e con sul palco Massimo Scola, dà vita al Veneto e ai suoi abitanti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Francesco Cicchella, torna in teatro la tournée nazionale “Tante cose belle” - Dopo il trionfo delle passate tournée Francesco Cicchella è pronto a tornare sul palco con il suo nuovo spettacolo “Tante Belle Cose”, un one man show dal ritmo travolgente che unisce comicità, musica ... ilmessaggero.it scrive