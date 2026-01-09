La merce più preziosa | al teatro Libero lo spettacolo di Grumberg che racconta l' Olocausto

Da palermotoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Libero, lo spettacolo “La merce più preziosa” di Grumberg narra la storia di una famiglia francese deportata nel 1943, offrendo uno sguardo intimo sulla tragedia della Shoah. Attraverso una narrazione sobria e rispettosa, il testo mette in luce le esperienze di chi ha vissuto quegli eventi, contribuendo a preservare la memoria storica in modo autentico e riflessivo.

“La merce più preziosa” racconta il vissuto di una famiglia francese deportata nell’inverno del 1943, nel cuore della tragedia della Shoah.Una storia che si inserisce in una vasta tradizione di testimonianze letterarie sull’Olocausto, ma che, grazie alla scrittura di Jean-Claude Grumberg, riesce. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: “Giochiamo alla guerra”: al teatro Re Grillo lo spettacolo che racconta l’infanzia nei conflitti

Leggi anche: Al Teatro Roma di Figline e al Teatro Cestello lo spettacolo "Si vede che era destino"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La merce più preziosa. La Shoah tra realtà e fiaba - Anteprima al Goldoni della storia di resilienza e complicità femminile. lanazione.it

Teatro: "La merce più preziosa" in scena al Libero - Sul palcoscenico del Teatro Libero debutta stasera "La merce più preziosa", con la traduzione e la regia di Beno Mazzone che dirige Giada Costa, Vincenzo Costanzo e Giuseppe Vignieri: una favola ... ansa.it

Firenze, ‘La merce più preziosa’ in scena a Villa Vogel in prima assoluta - "C'erano una volta, in un gran bosco, un povero taglialegna e una povera taglialegna”. lanazione.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.