La merce più preziosa | al teatro Libero lo spettacolo di Grumberg che racconta l' Olocausto

Al Teatro Libero, lo spettacolo “La merce più preziosa” di Grumberg narra la storia di una famiglia francese deportata nel 1943, offrendo uno sguardo intimo sulla tragedia della Shoah. Attraverso una narrazione sobria e rispettosa, il testo mette in luce le esperienze di chi ha vissuto quegli eventi, contribuendo a preservare la memoria storica in modo autentico e riflessivo.

