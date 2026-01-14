Annabella Martinelli scomparsa il sindaco di Teolo | Stiamo continuando le ricerche speriamo in un lieto fine

Il sindaco di Teolo ha aggiornato sulla scomparsa di Annabella Martinelli, scomparsa ormai da una settimana. Le forze di ricerca continuano le operazioni, nel tentativo di rintracciarla. La comunità attende con speranza un esito positivo, mentre si valutano ulteriori passi da compiere. La situazione resta sotto stretta osservazione, con l’obiettivo di ritrovare la ragazza in sicurezza.

"Si spera di trovare questa ragazza. È già passata una settimana, bisognerà capire anche il prosieguo. Con le forze dell'ordine si valuterà il da farsi", ha detto il sindaco di Teolo, Valentino Turetta, a proposito delle operazioni in atto per ritrovare Annabella Martinelli, la ragazza padovana di 22 anni scomparsa dalla sera dell'Epifania nella zona dei Colli Euganei.

Annabella Martinelli, si indaga per sequestro di persona: continuano sui Colli Euganei le ricerche della 22enne scomparsa nel nulla - Questa è l’ipotesi di reato che ha permesso alla Procura di Padova di aprire un fascicolo e ai carabinieri di poter indagare a tutto ... ilmattino.it

Scomparsa di Annabella Martinelli, la procura di Padova indaga per sequestro di persona. Il mistero del profilo Facebook chiuso - La procura di Padova ha deciso di procedere per sequestro di persona contro ignoti nell'indagine ... notizie.tiscali.it

Annabella Martinelli scomparsa da una settimana a Padova, la procura ipotizza il sequestro di persona https://gazzettadelsud.it/p=2156517 facebook

Annabella Martinelli sparita, ora si indaga per sequestro di persona: gli ultimi movimenti della 22enne e perché i suoi social sono stati cancellati x.com

