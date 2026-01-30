Ricercata da quattro anni adescava le donne e gestiva un giro di prostituzione | rintracciata a Milano

Dopo quattro anni di fuga, è stata finalmente catturata a Milano. La donna gestiva un giro di prostituzione, adescando le donne con la promessa di un lavoro in un centro estetico, ma in realtà le costringeva a lavorare come prostitute. La polizia l’ha rintracciata e arrestata ieri sera.

Ricercata da quattro anni perché gestiva una casa di prostituzione adescando le donne convincendole che si sarebbe trattato di un impiego in un centro estetico. È stata rintracciata a Milano Meifang Zaho, 66enne cinese ricercata dai carabinieri di Napoli e Milano. La 66enne è stata trovata dai carabinieri in via Imbonati a Milano. Risultava essere destinataria di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli nel 2021. La donna deve infatti scontare quasi quattro anni di carcere per violazioni sulla legge sulla prostituzione ed evasione. Secondo gli inquirenti Meifang Zaho avrebbe gestito una casa di prostituzione ad Aversa, in provincia di Caserta.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Quattro imputati coinvolti nel giro di prostituzione sono stati prosciolti perché i reati sono stati prescritti.

È stata arrestata a Milano Meifang Zaho, la donna di 66 anni ricercata da più di quattro anni.

