Energia urban e acrobazie il Playhall diventa capitale della danza sportiva per oltre un mese

Al Playhall Massimo Pironi si sono aperti i Campionati italiani assoluti 2026 di danza sportiva, organizzati dalla Fidesm. Per oltre un mese, il centro diventa il punto di riferimento per le competizioni di street dance e breaking, attirando appassionati e atleti da tutta Italia. Un evento che conferma il ruolo di Playhall come capitale della danza urbana e sportiva, offrendo un palcoscenico di rilievo per questa disciplina in crescita.

Nel corso del fine settimana appena trascorso, tantissimi ragazzi e ragazze si sono sfidati a colpi di acrobazie, interpretando lo spirito urban con energia e creatività Nel corso del fine settimana appena trascorso, tantissimi ragazzi e ragazze si sono sfidati a colpi di acrobazie, interpretando lo spirito urban con energia e creatività. In pista è andato in scena un racconto fatto di dinamismo e passione, dove i più giovani hanno trasformato ogni sfida in un’esplosione di movimento, confermando come la danza sia uno dei canali di espressione più potenti per le nuove generazioni. Il weekend agonistico ha visto un crescendo di partecipazione: si è partiti venerdì 16 gennaio con le sfide di hip hop, freestylebattle e lo street dance show, che hanno visto 126 atleti contendersi 30 medaglie d’oro.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Riccione capitale della danza sportiva: al Playhall arrivano i Campionati italiani assoluti

Riccione ospita i Campionati italiani assoluti di danza sportiva dal 16 gennaio al 22 febbraio, presso il Playhall di viale Carpi, 24. L’evento, organizzato dalla Fidesm, vede la partecipazione delle migliori coppie italiane, confermando la città come centro di riferimento per questa disciplina. Un’occasione per apprezzare l’eccellenza del movimento e della tecnica in un contesto che unisce sport e cultura.

Oltre 4mila in pista per la danza sportiva

