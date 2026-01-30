Riccardo il bambino lasciato a piedi al freddo dall’autista | Su quel bus non ci salgo più

Riccardo, un bambino di 11 anni, ha deciso di andare a piedi sotto la neve dopo essere stato fatto scendere dal bus dall’autista. Il motivo? aveva un biglietto da 2,50 euro invece di quello maggiorato, in vista delle Olimpiadi. Il bambino ha percorso sei chilometri, lasciando il bus e il freddo alle spalle. Ora si aspetta una risposta da parte delle autorità e della compagnia di trasporti.

Riccardo Zuccolotto a 11 anni è stato fatto scendere dall’autobus perché non aveva il biglietto giusto. In provincia di Belluno, in una città innevata e al freddo, si è dovuto fare circa 6 km a piedi per tornare a casa perché l’autista, che oggi è stato sospeso, non ha avuto indulgenza per la sua negligenza. Oggi il piccolo ha lasciato qualche dichiarazione a Repubblica dove si mostra amareggiato per l’accaduto e promette che “su quel bus non ci salirà mai più“. Rivela “Avevo freddo, era buio e non sentivo più le gambe”. Ciò è accaduto martedì scorso quando Riccardo per tornare a casa ha dovuto percorrere sei chilometri a piedi, a meno 3 gradi, in mezzo alla neve e ben presto si è fatto anche buio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Questa mattina un bambino di San Vito di Cadore è stato lasciato a piedi dal bus.

Un bambino di 11 anni ha dovuto camminare sei chilometri lungo la Statale 51 Alemagna perché non aveva il biglietto del bus da 10 euro.

